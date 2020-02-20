شكرا لمتابعة خبر عن «الأحوال المدنية» توضح إجراءات هامة لتعديل بيانات التعليم في أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت “الأحوال المدنية ” اليوم الخميس على أهمية زيارة مكتب الأحوال المدنية عند الرغبة في تحديث بيانات التعليم في منصة “أبشر ” .

كما أكدت على ضرورة إرفاق آخر مؤهل دراسي تم الحصول عليه ، فيما لم تشترط حجز موعد .

جاء ذلك رداً على إستفسار أحد المواطنين الذي تساءل حول مدى إلزامه بزيارة مكتب الأحوال المدنية عند تحديث بيانات التعليم .