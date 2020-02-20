شكرا لمتابعة خبر عن خطوات إضافة الأرملة في حساب المواطن للحصول على الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف برنامج حساب المواطن اليوم الخميس طريقة إضافة الأرملة كمستفيد رئيسي للحصول على الدعم لها ولأسرتها . وأوضح أنه يمكن إضافتها وأبنائها من خلال اتباع الخطوات التالية : 1- الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن .

2- الدخول على “تفاصيل الطلب، بيانات التابعين” .

3- إضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ .

4- يجب إرفاق المستندات (صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة).

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