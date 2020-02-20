شكرا لمتابعة خبر عن اختفاء مواطن من مستشفى بعد الاشتباه في إصابته بـ«كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصيب مواطن بكحة والتهاب في صدره، مما دفعه لإجراء بعد الفحوصات الطبية في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف. وعندما علم المواطن بأنه يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، وأنه سيتم عزله لحين ظهور النتيجة، اختفى من المستشفى، فيما أثبتت التحاليل عدم إصابته بالفيروس وأنه يعاني من دور برد.

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