شكرا لمتابعة خبر عن صخرة في جبال الباحة على شكل وجه إنسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهرت إحدى الصخور في جبل شدي الأعلى بمنطقة الباحة، على شكل ملامح إنسان. وأظهرت الصورة التي وثقها المصور علي خضر الشدوي، أن الصخرة بها نحت طبيعي يجعل لها الأنف والشفتان والأذن اليسرى.

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