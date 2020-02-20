شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أسراب الجراد في سماء الدمام والخبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثّقت مقاطع فيديو، وصول أسراب الجراد إلى مديني الدمام والخبر في المنطقة الشرقية، وذلك اليوم الخميس.

وأوضحت المقاطع، تحليق أعداد هائلة من الجراد في سماء المدينتين، بالتزامن مع مكافحة فرق وزارة البيئة لها.

يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أوضحت أنه نتيجة لتأثير الرياح الجنوبية، تحركت أسراب الجراد إلى أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية.