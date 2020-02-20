شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن العقوبات الموقعة على الطلاب المشاركين بمضاربة «المزحة الثقيلة» بالشرائع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قررت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة توقيع عقوبات على الطلاب المشاركين في حادثة المضاربة التي شهدتها إحدى المدارس الثانوية في حي الشرائع .

وكشف المتحدث الرسمي لتعليم مكة أن لجنة قضايا الطلاب قررت معاقبة الطالب الذي قام بتصوير مقطع المضاربة وإرساله لقروب الفصل بالحرمان من الدراسة للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي ، والفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل ، على أن يتمكن من الدراسة إنتساباً في مدرسة أخرى ، مع برنامج تأهيلي خلال فترة الحرمان ، وتعهد بعدم التكرار .

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كما قررت معاقبة الطالبين المشاركين بالمضاربة بخص 10 درجات من السلوك ، ونقل الطالب المعتدي لمدرسة أخرى .

وكانت الحادثة المعروفة إعلامياً بـ “المزحة الثقيلة ” بين الطلاب قد وقعت قبل نحو شهرين ، عندما وقعت المضاربة وقام أحد الطلاب بتصوير مقطع الفيديو أثناء حصة الكمياء وإرساله إلى جروب الفصل ، وعبر تطبيق “سناب شات ” إلى أشخاص آخرين ما ألحق الضرر المعنوي بالطلاب بجانب الضرر الجسدي .

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