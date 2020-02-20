شكرا لمتابعة خبر عن إحباط محاولة تهريب خبيثة لكميات من السجائر قبل دخولها المملكة «فيديو» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو عملية إحباط تهريب كمية من السجائر إلى المملكة عبر الحدود الكويتية . وأظهر المقطع رجال الجمارك وهم يستخرجون كميات كبيرة من السجائر من إطارات السيارة قبل دخولها السوق السعودي بقصد التهرب من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة التبغ ومشتقاته .

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