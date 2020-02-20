شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» تتوقع تقلبات جوية على المملكة الأسبوع المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس من عودة تأثير التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة خلال الأسبوع المقبل . وتوقعت “الأرصاد” عودة نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خاصةً على شمال ووسط وشرق المملكة . Advertisements كما توقعت هطول الأمطار على شمال المملكة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة .

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