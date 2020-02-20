شكرا لمتابعة خبر عن موقف بطولي لمواطنة طبيبة أنقذت حياة طفل تعرض للدهس في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تمكنت مواطنة طبيبة من إنقاذ حياة طفل تعرض لحادث دهس بحي النهضة في تبوك أثناء تواجدها بالصدفة في موقع الحادث .
وفي التفاصيل ، فقد أسرعت الطبيبة إلى موقع الحادث ومنعت تدخل الأهالي بما قد يضره ، وقامت بتقديم الإسعافات الأولية للطفل وتابعت حالته وظلت برفقته حتى وصلت سيارات الإسعاف .
ولقى تصرف الطبيبة وسرعة تجاوبها إشادة واسعة من جانب الأهالي الذين نقلوا ما شاهدوه منها ، مؤكدين أنها قامت بدورها الإنساني والمهني على أكمل وجه .
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