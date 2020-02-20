شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير: علامة في العين تكشف احتمال إصابتك بسرطان فتاك!.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا تظهر أعراض سرطان الرئة دائما في المراحل المبكرة، ولكن مع تطور الحالة، يمكن الانتباه إليها خاصة في عين المريض.

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وتقول جمعية السرطان الأمريكية: "تسمى سرطانات الجزء العلوي من الرئتين بأورام بانكوست، التي قد تؤثر على بعض الأعصاب في العين وجزء من الوجه، ما يسبب مجموعة من الأعراض تسمى "متلازمة هورنر"".

وتشمل أحد أعراض متلازمة هورنر، تدلي أو ضعف الجفن العلوي للعين، ويمكن أن يظهر جزء مظلم في وسط العين نفسها أيضا.

وهناك علامة أخرى لمتلازمة هورنر، هي عدم التعرق على الجانب نفسه من الوجه. ويمكن أن تسبب أورام بانكوست ألما شديدا في الكتف.

– الأعراض الرئيسية لسرطان الرئة:

• سعال لا يزول بعد أسبوعين أو 3 أسابيع.

• سعال طويل الأمد يزداد سوءا.

• التهابات الصدر التي تستمر في العودة.

• سعال الدم.

• وجع أو ألم عند التنفس أو السعال.

• ضيق التنفس المستمر.

• التعب المستمر أو نقص الطاقة.

• فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر.

وقد تشمل الأعراض الأقل شيوعا ما يلي:

• التغييرات في مظهر الأصابع.

• صعوبة في البلع (عسر البلع).

• الصفير.

• صوت أجش.

• تورم الوجه أو الرقبة.

• ألم مستمر في الصدر أو الكتف.

يذكر أن السبب الدقيق لسرطان الرئة غير معروف، ولكن هناك عددا من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بالمرض، وهي:

• التعرض للتدخين السلبي.

• التعرض للمواد الكيميائية المسرطنة.

• الوراثة.