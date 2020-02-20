بمكافأة 3 آلاف ريال.. «هدف» يحفز المنشآت على الانضمام إلى «تمهير»

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، إطلاق حملة «يفيدك بأعمالك» والموجهة لمنشآت القطاع الخاص، بهدف الانضمام إلى برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، وطرح الفرص التدريبية المتاحة لدى المنشآت أمام الخريجين والخريجات من حملة درجة البكالوريوس فأعلى من خلال الرابط: .

وأبان «هدف»، أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًّا، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

ويشترط برنامج «تمهير» أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج.

ويأتي برنامج «تمهير» إنفاذًا للأمر السامي الكريم، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

وجدد «هدف» دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج «تمهير»، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم.

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