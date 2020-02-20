«شرطة الشرقية» تكشف تورُّط «خاطفة الدمام» باختطاف طفل بعد ولادته بالقطيف

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، تفاصيل جديدة حول اختطاف طفلَيْن حديثَي الولادة من أحد مستشفيات الدمام، وتورُّط الخاطفة بحادث اختطاف ثالث بالقطيف. وتفصيلًا، قال المتحدث الإعلامي لشرطة الشرقية، إنّه إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1441هـ عن ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر بعد اتضاح علاقتها ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام؛ الأول بتاريخ 24 / 04 / 1417هـ هـ والثاني بتاريخ 08 / 04 / 1420هـ ، فقد أسفرت نتائج فحص الخصائص الحيوية لأحد أبنائها عن ارتباطها بحادثة اختطاف طفل بعد ولادته من أحد المستشفيات بمحافظة القطيف بتاريخ 1414/1/14هـ ، وقيامها بإضافته لسجل الأسرة بعلم زوجها الذي تمّ نسبة الطفل إليه؛ حيث جرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك . اقرأ أيضًا: Advertisements القبض على طليق خاطفة الأطفال الثلاثة بالدمام بالفيديو.. أول لقاء بين المختطف الثاني بقضية «خاطفة الدمام» مع عمه بعد 20 عامًا في واقعة «خاطفة الدمام».. فحص الـ«DNA» يكشف نسب نايف القرادي

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