الصخري: موجة برد خفيفة تستمر حتى صباح السبت

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، اليوم الخميس، موجة برد خفيفة تستمر حتى صباح السبت المقبل.

وقال الصخري عبر حسابه على «تويتر»: «موجة برد خفيفة متوقعة بمشيئة الله خلال يومي الخميس والجمعة حتى صباح السبت ٢٦ ~ ٢٨ جمادى الآخرة/ ٢٠ ~ ٢٢ فبراير تسبقها رياح شمالية غربية إلى شمالية».

وأضاف أن نهار الخميس تكون الرياح خفيفة إلى متوسطة السرعة باردة وربما مغبرة قليلًا؛ وذلك على معظم شمال ووسط وشرق المملكة والله أعلم.

وفي تقريرها لطقس اليوم الخميس، توقعت «هيئة الأرصاد» انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على الشمال والوسط والشرق، مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق.

وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد في بيان لها: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض، المنطقة الشرقية، ونجران»، كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 15 ـ 45 كم/ ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر.

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وعلى الخليج العربي، أشارت الهيئة، إلى أنَّ الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر.

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