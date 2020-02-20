إنفوجراف.. شروط وضوابط السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، بشأن السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، نشرت أمانة العاصمة المقدسة، «إنفوجرافًا» يوضِّح شروط وضوابط السماح للأنشطة التجارية للعمل 24 ساعة، وأفاد القرار، أنَّه يتمّ احتساب المقابل المالي بالمتر المربع، مؤكدًا أنَّ وجود الكاميرات شرط أساسي للسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، مع تطبيق الضوابط اللازمة لتشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة.

وحدَّد القرار الأنشطة المستثناة، من المقابل المادي، وهي(الصيدليات، وقصور الأفراح، والأنشطة الطبية، والتعليمية، ومحطات الوقود، والفنادق والشقق الفندقية).

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