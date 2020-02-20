الحصيني: بدء الموجة الثامنة للبرد.. والحرارة تنخفض عدة درجات

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، موجة برد ثامنة مصحوبة بانخفاض درجة الحرارة ما بين 5 إلى 8 درجات مئوية على معظم مناطق المملكة، وذلك بدءًا من اليوم الخميس.

وقال الحصيني -عبر حسابه بتويتر- إنه بدءًا من اليوم، متوقع موجة برد ثامنة منذ دخول شتاء هذا العام، متوسطة القوة، ومتوقع انخفاض في الحرارة، ويتراوح بين 5 إلى 8 درجات عما سجلته الحرارة أمس الأربعاء على معظم مناطق المملكة.

وأضاف الحصينين أن مدة الموجة الباردة الثامنة، تبلغ يومين، عدا الشمالية؛ حيث تستغرق عليها عدة أيام، وستكون مصحوبة برياح مثيرة للأتربة من خفيف إلى متوسط.

وأشار الحصيني إلى أنه متوقع أيضًا انتهاء الحالة الممطرة اليوم الخميس بعد أن تؤثر على الشرقية، موضحًا أنه متوقع أجواء باردة ليلًا على الوسطى والمرتفعات وباردة جدًّا على الشمالية ومعتدلة نهارًا، وباردة نسبيًّا على الشرقية والمدينة المنورة، ولطيفة على باقي المناطق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس- نشاطًا للرياح السطحية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض، المنطقة الشرقية، نجران، بينما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.

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