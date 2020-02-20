أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقًا، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان؛ حكم إهداء أو بيع الهدية. وأشار إلى أن القول بأن الهدية لا تهدى، غير صحيح، وهو قول شائع ومنتشر بين العامة ولا أصل لها.
وقال الشيخ الخثلان -خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، ردًّا على سؤال مواطنة- إنه لا باس في إهداء الهدية لآخر.
وتابع: الهدية أصبحت ملكًا للشخص بمجرد إهدائها إليه، والشخص حر في التصرف فيها، فهي أصبحت ملكًا له كسائر أملاكه، فإن شاء أهداها للغير وإن شاء باعاها، وإن شاء أبقاها ملكه.
ووجهت مواطنة سؤالًا بأن زوجها أهدى لها مجوهرات، فهل يجوز أن تهديها لآخرين؟.
اقرأ ايضا:
بالفيديو.. الشيخ الخثلان يُحل لعب «الدومينو» بـ3 شروط
بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضِّح حالات صلى فيه النبي «مأمومًا»
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الشيخ الخثلان يفند مقولة «الهَدية لا تُهدى» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.