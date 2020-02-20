بالفيديو.. الشيخ الخثلان يفند مقولة «الهَدية لا تُهدى»

أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقًا، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان؛ حكم إهداء أو بيع الهدية. وأشار إلى أن القول بأن الهدية لا تهدى، غير صحيح، وهو قول شائع ومنتشر بين العامة ولا أصل لها.

وقال الشيخ الخثلان -خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، ردًّا على سؤال مواطنة- إنه لا باس في إهداء الهدية لآخر.

وتابع: الهدية أصبحت ملكًا للشخص بمجرد إهدائها إليه، والشخص حر في التصرف فيها، فهي أصبحت ملكًا له كسائر أملاكه، فإن شاء أهداها للغير وإن شاء باعاها، وإن شاء أبقاها ملكه.

ووجهت مواطنة سؤالًا بأن زوجها أهدى لها مجوهرات، فهل يجوز أن تهديها لآخرين؟.

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