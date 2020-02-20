فريق طالبات «صبيا» يحصل على المركز لأول في مجال الإلهام

حصل فريق طالبات إدارة تعليم صبيا، على المركز الأول في مجال الإلهام، ضمن مسابقة ومنافسات الأولمبياد الوطني للروبوت بنات «الفيرست ليجو»، التي استضافها تعليم ينبع خلال اليومين الماضيين بمشاركة (195) طالبة من (21) إدارة تعليمية على مستوى المملكة.

وقدم مدير تعليم صبيا، ضيف الله بن علي الحازمي، التهنئة بهذه المناسبة لأمير منطقة جازان، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والفائزات بالمسابقة وأسرهن، إضافةً إلى قسم نشاط الطالبات نظير تشجيعهم ودعمهم، الأمر الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.

وأِشاد الحازمي، بالرعاية المستمرة التي يحظى بها الطلاب والطالبات في جميع المناطق والمحافظات من القيادة الرشيدة والمتابعة المتواصلة من وزارة التعليم .

وأوضحت رئيسة شعبة النشاط العلمي في الإدارة، لولة بنت أحمد آل سريع، أنَّ مسابقة الأولمبياد تُعَد مسابقة علمية تنافسية تمزج العلوم والرياضيات والتقنية والهندسة؛ بحيث يجتمع فيها الطالبات بشكل فِرَق تنافسية من خلال مجموعة من التحديات في مجالات البحث العلمي، والقيم الأساسية، وتصميم الروبوت، وأداء المهام.

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من جانبه أشار مدير الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي أنَّ المسابقة تهدف إلى تحقيق أهداف سياسة التعليم بالمملكة، وتنمية الخبرات العلمية والعملية في مجال الروبوت، وتوظيفها لخدمة المواد التعليمية، ومنح فرصة التفكير والتخطيط للقيام بمشاريع مستقبلية وبلورة، وربط تطبيقات العلوم والهندسة بعمل تقني متكامل، إضافة إلى تنمية مهارات البحث العلمي، وصقل المهارات العلمية وتطبيقها عبر التنافس الشريف، وتأهيل الطالبات لتمثيل المملكة بشكل مشرّف في المنافسات الإقليمية والدولية.

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