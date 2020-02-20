السعودية توجه رسالة مهمة لـ«الدول النامية» في مواجهة التحديات الاقتصادية

أكدت المملكة، ضرورة الحفاظ على وحدة وروح مجموعة دول الـ77 والصين، المجموعة الإقليمية الأكبر في الأمم المتحدة، لمواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، خلال اجتماع مجموعة دول الـ77 والصين في الأمم المتحدة، التي انعقدت على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة المندوب الدائم لجمهورية غيانا التعاونية السفير رودولف مايكل تين- باو.

وتأتي مشاركة المملكة في هذا الاجتماع، تأكيدًا على الأهمية التي توليها للمجموعات الإقليمية نظير دورها الكبير في صياغة العديد من القرارات المهمة في مختلف لجان الأمم المتحدة وهيئاتها الرئيسية، وللدور الذي تمارسه المملكة داخل المجموعات الإقليمية لما تتمتع به من ثقل وتأثير سياسي واقتصادي.

حضر الاجتماع عضو الوفد الدائم للمملكة الأميرة الدكتورة ريم بنت منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، وعضو الوفد السكرتير أول عبدالله مشخص.

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