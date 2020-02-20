بالصور.. وزير الداخلية يرعى «القبضة3» وتخريج الدورات التدريبية بحرس الحدود

رعا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، تمرين «القبضة3 » وحفل تخريج الدورات التدريبية بحرس الحدود، وذلك بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية في جدة.

وكان في استقبال سموّه، لدى وصوله مقر التمرين، مدير حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، وكبار ضباط مديرية حرس الحدود.

وبعد أن أخذ سموه مكانه في المنصة، استأذن قائد التمرين ببدء تنفيذ «تمرين القبضة 3 » بمشاركة طيران الأمن، الذي اشتمل على خمس مراحل، وأظهر خلالها منفذو التمرين الاحترافية العالية التي وصلوا إليها من خلال تنفيذهم للمهام الموكلة إليهم بدقة وإتقان.

إثر ذلك دشن وزير الداخلية حوامتين بعيدتي المدى وثلاثة زوارق نقل، بعدها توجّه إلى الميدان المخصص لحفل تخريج المتدربين البالغ عددهم 4229 خريجًا، حيث عُزف السلام الملكي فور وصوله، ثمّ أخذ سموه مكانه في المنصة الرئيسة؛ حيث بدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وألقى مدير عام حرس الحدود كلمة أكّد فيها أنّ المملكة أصبحت مضربًا في الأمن والأمان والتنمية والازدهار، بفضل من الله، ثمَّ للنهج الحكيم والقيادة الرشيدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال: إنَّ التوجيهات الكريمة لوزير الداخلية برفع كفاءة مخرجات التدريب لرجال حرس الحدود أسهمت في نجاح العمل الميداني، مبينًا أنَّ عدد الخريجين بلغ 4229 خريجًا من الدورات التأهيلية والتأسيسية والتخصصية في عددٍ من المجالات المهمة للعمل الأمني بشكل عام وفي مجال الأمن البحري بشكل خاص.

ونوَّه إلى مشاركة متدربين ومتدربات من بعض الدول الشقيقة والصديقة في دورات مكافحة التهديدات البحرية وتعزيز الأمن البحري

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عقب ذلك تابع سموّه وضيوف الحفل عرضًا عسكريًا للخريجين تخلله تشكيلًا عسكريًا يجسد عبارات «أهلًا بالعالم» وشعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين G20، وعبارة «همة حتى القمة»، ثم ردّد الخريجون قَسَم الولاء والطاعة معاهدين الله على خدمة الدين ثم المليك والوطن.

ثم دشّن الأمير عبدالعزيز بن سعود عددًا من المشروعات التي شارك أبناء شهداء الواجب من منسوبي حرس الحدود في عرضها، وبلغ عددها الإجمالي 43 منجزًا موزعة على ستة مجالات شملت: تقنية المعلومات الطرق والسياجات الأمنية، و المشروعات البحرية، و التدريب، والمباني والمنشآت، ومهابط الطائرات .

بعدها تسلم أوائل الخريجين شهاداتهم من الأمير عبدالعزيز بن سعود .

حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين مدنيين وعسكريين وقادة حرس الحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

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