تنبيهات «الأرصاد» حول طقس الخميس في عدد من المناطق

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، إلى تعرُّض عدد من مناطق المملكة لسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة مثارة، وكذلك ارتفاع الأمواج.

وقالت «هيئة الأرصاد»، في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»: إنَّ مناطق جازان «الدائر، العارضة، الريث، فيفا، هروب» والباحة «المخواة، بلجرشي، الباحة، قلوة»، وعسير «أبها، النماص، بارق، خميس مشيط، رجال ألمع محايل» تشهد سحبًا رعدية ممطرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

فيما تشهد مناطق الشرقية «الجبيل، الخبر، رأس تنورة» ومكة المكرمة «القنفذة، الليث، جدة» ارتفاع الأمواج يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية.

وتنشط الرياح والأتربة المثارة التي يُصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، على مناطق عسير «بيشة»، والشرقية «الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، النعيرية، بقيق، رأس تنورة، قرية العليا، الخفجي، حفر الباطن».

وفي تقريرها لطقس اليوم الخميس، توقعت «هيئة الأرصاد» انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على الشمال والوسط والشرق، مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق.

وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد في بيان لها: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض، المنطقة الشرقية، نجران»، كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 15 ـ 45 كم/ ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

وعلى الخليج العربي، أشارت الهيئة، إلى أنَّ الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف .

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