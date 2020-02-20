

القاهرة 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

التقى وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، اليوم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، الذي يزور القاهرة حالياً للإعداد للاجتماع الوزاري السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب، المقرر عقده بالعاصمة التونسية مطلع الشهر القادم.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها اليوم إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل للمجلس، واستعراض سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمني العربي المشترك لمواجهة التحديات التي أفرزتها الظروف السياسية الراهنة والتي أدت إلى إنتشار الفكر المتطرف وبعض الظواهر الإجرامية المستحدثة.

وأشاد الوزير المصري بالدور التنسيقي الفاعل الذي تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تدعيم التعاون الأمني العربي متعدد الأطراف ونشر الخبرات الشرطية العربية، فيما بين الدول الأعضاء بالمجلس بهدف الارتقاء بالأداء الأمني.

وأكد الوزير "توفيق" أن تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية، يُعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الداخلية من منطلق إدراكها لحجم وخطورة التحديات الأمنية بالمنطقة.

// انتهى //

13:54ت م

0112





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الداخلية المصري يلتقي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.