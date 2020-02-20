السعودية اليوم / "البيئة" و "جامعة الأميرة نورة" تتفقان على التعاون في تطوير المجالات البيئية



الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

وقع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي مديرة جامعة الأميرة نورة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى اليوم، اتفاقية تعاون لتطوير المجالات البيئية "الأكاديمية، والبحثية، والتدريبية، والتطويرية"، للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات، بما يتوافق مع "رؤية 2030".

ويأتي توقيع الاتفاقية، للاستفادة من خبرات وقدرات كل طرف، لتعزيز حماية البيئة والتنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وذلك من خلال إنشاء وتطوير برامج أكاديمية ذات علاقة بالبيئة كالدبلومات المتوسطة، والبكالوريوس، والدبلوم العالي، والدراسات العليا، وتوفير دورات تدريبية لمنسوبي الوزارة والجهات الخاصة ذات العلاقة، بالإضافة إلى إتاحة فرص تدريبية لطالبات جامعة الأميرة نورة في قطاعات الوزارة المختلفة.

ووفقاً للاتفاقية سيعمل الطرفان، على إعداد وتنفيذ أنشطة وبرامج وحملات تطوعية، لتوعية المجتمع وتعزيز الثقافة البيئية، والمشاركة في إنشاء أندية بيئية طلابية، للتثقيف بأهمية البيئة والمحافظة عليها، بالإضافة إلى تشجيع الأبحاث التخصصية والنوعية في البيئة.

// انتهى //

13:54ت م

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