السعودية اليوم / جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعلن عن إجراءات عاجلة من أجل تأمين الرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان



بيروت 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ، اليوم ، عن إجراءات عاجلة داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية من أجل تأمين الرعاية الصحية الكاملة للاجئين الفلسطينيين في لبنان .

وأكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور يونس الخطيب في تصريح خلال اجتماعه بمسؤولين فلسطينيين في إطار زيارته إلى لبنان تستمر عدة أيام ، أن الجمعية ستقدم كل ما في وسعها من أجل التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين ، وستعمل من أجل تقديم الاحتياجات الطبية والعلاجية والأدوية للمرضى داخل وخارج المخيمات.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن الدكتور يونس الخطيب بحث مع قيادات منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ، إعادة تأهيل وتطوير المستشفيات والمؤسسات الطبية التابعة لها ، لمواجهة التحديات الصحية ، وتأمين علاج المرضى داخل مستشفيات ومؤسسات الهلال الأحمر الفلسطيني.

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13:52ت م

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