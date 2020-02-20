

العارضة26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

نظمت الكلية الجامعية بمحافظة العارضة التابعة لجامعة جازان اليوم ، ورشة عمل بعنوان "طور نفسك بالتدريب" ،وذلك بصالة التدريب بالكلية .

وهدفت الورشة التي قدمتها هاجر آدم محمد بمشاركة 30 طالبة , إلى تعريف الطالبات بمفهوم تطوير الذات والمهارات الشخصية،وأهمية التطوير والتخطيط للمستقبل لتحقيق الأهداف المراد إنجازها وأهمية التدريب في التطوير في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض نشاطات عملية مختلفة ودراسات علمية , سعيا لتطوير وإكساب الطالبات مهارات جديدة ومهمة تقودهم إلى التخطيط الناجح والتفوق .

//انتهى//

13:51ت م

0108





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ الكلية الجامعية بالعارضة تنمي مهارات منسوياتها في مجال تطوير الذات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.