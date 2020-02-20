

حفر الباطن 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان حفر الباطن للصقور الذي تنفذه رابطة صقاري المحافظة، ويستمر عشرة أيام برعاية نادي الصقور السعودي.

وقسمت اللجنة المنظمة فعاليات المهرجان الذين تشرف عليه محافظة حفر الباطن إلى فترتين، الأولى مع انطلاق المهرجان وهي مخصصة لسباقات الصقور وتشمل : سباق الملواح، وهدد الحمام، وطلع الحبارى، والصقار الصغير، ويتنافس فيها ما يقارب الـ ٣٠٠٠ صقار بكل فئات الصقور ، من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج .

وتبدأ الفترة الثانية من 27 إلى 29 فبراير الجاري، وهي مخصصة للفعاليات المصاحبة وتتضمن معارض، وأمسيات، والعروض الفنية والشعبية، وعروض ترفيهية، ومطاعم، ومقاهي وتستهدف كل شرائح المجتمع بمختلف الأعمار .

وعدّ صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن المهرجان أحد أشكال تجسيد العناية والدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، بهواية الصقور كونها إرثًا ثقافيًا .

وثمّن سموه دعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، لمهرجان حفر الباطن للصقور، مؤكدّا الحرص على توفير كل المتطلبات اللازمة، والاهتمام بأدق التفاصيل، وتذليل كل الصعوبات ليكون المهرجان مشهدًا ناجحًا ومتكاملاً يعبّر عن الاهتمام بكل ما يتعلق بتراث وأصالة هذا الشعب.

وأضاف سموه، أنّ النسخة الأولى لمهرجان حفر الباطن للصقور تمثّل الأساس القوي لتكون محافظة حفر الباطن عاصمة الصقور، وسنعمل على أن تتجاوز بدورها إقامة المهرجان إلى أن تكون وجهة لهواة الصقور بموسم متكامل يحتضن كل فعاليات الهواية، ويجمع كل المهتمين بها .

// انتهى//

13:47ت م

0105





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ انطلاق مهرجان حفر الباطن للصقور بمشاركة خليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.