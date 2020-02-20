

الأحساء 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

أتمت أمانة الأحساء خطواتها الإجرائية للارتباط إلكترونياً مع فرع الإدارة العامة لخدمات المياه في المحافظة؛ وذلك لخدمات رخص الإنشاء والبناء ضمن منظومة التكامل الإجرائي بين الجهات الحكومية في الحاضرة.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن عملية الارتباط فيما بين الأمانة وإدارة المياه من خلال تنفيذ خدمة إلكترونية يأتي من منطلق تحسين بيئة الأعمال وتكامل الجهود بين القطاعات المعنية في خدمة المواطن والمقيم، والإسهام في توفير الوقت والجهد واختصار الإجراء في إنجاز المعاملات، تحقيقاً لأهداف وتطلعات قيادتنا الرشيدة - أيدها الله- التي تنعكس بصورة إيجابية في الارتقاء بجودة خدمة المستفيدين على حدٍ سواء، وانطلاقاً من تحقيق رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية في جانب التطوير الخدمي في القطاع البلدي.

وبيّن المهندس الملحم أن هذا الارتباط يمثل جزءاً من أولويات الأمانة الرامية إلى تسهيل وتيسير جميع الإجراءات في التعاملات الإلكترونية للمستفيدين ورفع مستوى الرضا لديهم، وتعزيز التكاملية الخدمية بين القطاعات الحكومية والإسهام في توفير الوقت والجهد وسرعة الإجراء للمعاملات، مؤكداً مواصلة جهود الأمانة الهادفة إلى تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية تماشياً مع توجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله-، وسعياً من الأمانة في تقديم جميع خدماتها من خلال المنظومة التقنية وصولاً إلى رفع الإنتاجية والكفاءة وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، وتقديم خدمات بلدية عبر منصات ووسائل التقنية الحديثة وأنظمة إجرائية عدة تُحقق أعلى استفادة من القنوات والوسائل التقنية التفاعلية، وبما يخدم المستفيدين بصفة مثلى.

// انتهى //

13:43ت م

0103





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الأحساء ترتبط إلكترونياً بخدمات المياه لإصدار رخص الإنشاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.