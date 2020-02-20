السعودية اليوم / تعليم القصيم يبحث آلية تطوير الرياضة المدرسية مع أندية المنطقة



بريدة 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

بحث مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح مع الجهازين الإداري بناديي الرائد والتعاون ،آلية بناء منظومة عملية، تستهدف تطوير

وجاء الاجتماع الذي عقد بمقر الادارة بمدينة بريدة بحضور رئيس نادي التعاون محمد القاسم، ونائب رئيس نادي الرائد صالح المرشود، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة في الناديين، ليمثل إحدى خطوات العمل على استمرارية التنسيق المتبادل بين القطاعات الحكومية والرياضية، للدفع بكل الجهود والطاقات والإمكانات المتوفرة، كي تتحقق البيئة العملية والتأهيلية المناسبة، لاستثمار المواهب والمؤهلات الشبابية في المجال الرياضي، في رفع مستوى المنافسة الوطنية في المناسبات الداخلية والخارجية، في مختلف المجالات الرياضية .

وبين الفريح أن وزارة التعليم تسعى جاهدة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف إجادة المنظومة الرياضية في المملكة، والعمل على إبراز مكانتها الرياضية على المستوى .

// انتهى //

13:40ت م

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بريدة 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسبحث مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح مع الجهازين الإداري بناديي الرائد والتعاون ،آلية بناء منظومة عملية، تستهدف تطوير الرياضة المدرسية، وتعزيز مقومات الاستفادة المثلى للمقار والمنشآت الرياضية في المنطقة، وذلك في إطار الشراكات المتكاملة بين التعليم والقطاع الرياضي.وجاء الاجتماع الذي عقد بمقر الادارة بمدينة بريدة بحضور رئيس نادي التعاون محمد القاسم، ونائب رئيس نادي الرائد صالح المرشود، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة في الناديين، ليمثل إحدى خطوات العمل على استمرارية التنسيق المتبادل بين القطاعات الحكومية والرياضية، للدفع بكل الجهود والطاقات والإمكانات المتوفرة، كي تتحقق البيئة العملية والتأهيلية المناسبة، لاستثمار المواهب والمؤهلات الشبابية في المجال الرياضي، في رفع مستوى المنافسة الوطنية في المناسبات الداخلية والخارجية، في مختلف المجالات الرياضية .وبين الفريح أن وزارة التعليم تسعى جاهدة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف إجادة المنظومة الرياضية في المملكة، والعمل على إبراز مكانتها الرياضية على المستوى .// انتهى //13:40ت م0102

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