السعودية اليوم / " أهمية الجودة وطرق التفتيش في المشاريع الإنشائية وفق كود البناء السعودي" ندوة بجامعة القصيم



بريدة 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

نظمت كلية الهندسة بجامعة القصيم أمس، بالتعاون مع هيئة المهندسين بمنطقة القصيم ندوة علمية بعنوان " أهمية الجودة وطرق التفتيش في المشاريع الإنشائية وفق كود البناء السعودي "، وذلك في مقر الكلية بالمدينة الجامعية، بحضور أكثر من ١٥ ممثلًا للقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة وأكثر من ١٨٠ شخص من المهتمين والطلاب.

وتسعى الكلية من خلال عقد مثل هذه الندوات المتخصصة، بالتعاون مع شركائها من القطاعات الحكومية والخاصة، للمساهمة في رفع الجودة والسلامة في جميع المشاريع الإنشائية، كجزء من مشاركات الكلية المجتمعية لضمان سلامة المنشآت وجودتها، وذلك من خلال استضافة المختصين من المتحدثين لإدارة مثل هذه الندوات والملتقيات العلمية وضمان مواكبة المهندسين والمختصين للتطورات والممارسات في المجال الهندسي.

وتحدث في بداية الندوة مساعد وكيل الجامعة للشؤون الفنية الدكتور ماجد بن فضي العنزي عن محور أهمية الجودة وطرق التفتيش في المشاريع الإنشائية وفق كود البناء السعودي وأهمية الجودة في المشاريع، مستعرضًا طرق التفتيش المختلفة التي يكون لها استدامة ومحافظة على سلامة المشروع.

وتناول المحور الثاني في الندوة الذي قدمه مدير إدارة السلامة في مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد محمد بن جازي العتيبي، متطلبات مخططات السلامة والحماية من الحريق وفق كود البناء السعودي"، بين من خلاله أهمية ما جاء في الكود السعودي من متطلبات للسلامة والحماية.

فيما تحدث في المحور الثالث من إدارة الكود السعودي بأمانة منطقة القصيم المهندس إلياس بن إبراهيم الصوينع عن الإجراءات البلدية لتطبيق الكود وتأثير الكود على البناء في المملكة، موضحًا جميع الإجراءات المطلوبة للبناء في المملكة.

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13:24ت م

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