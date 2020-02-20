السعودية اليوم / لقاء تعريفي عن برامج "أرامكو" لخريجي الثانوية بتعليم بيشة



أبها 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

نظمت إدارة التعليم بمحافظة بيشة اليوم، لقاء تعريفياً لطلاب وطالبات الثانويات العامة عن برنامجي "الابتعاث الخارجي " و"التدرج" لخريجي الثانوية في شركة "أرامكو"، وذلك بحضور مدير التعليم خالد الغامدي ووفد من شركة أرامكو وعدد من القيادات التربوية وأكثر من 450 طالب في مركز الأمير منصور بن مقرن الثقافي.

وقدم فريق عمل أرامكو للطلاب والطالبات خلال الندوة شرحاً عن البرنامجين وعن شروط التسجيل واختبارات القبول لهما، وعن المزايا المالية لكل برنامج، وعن دول الابتعاث والجامعات المتاحة فيها وهي (أمريكا ـ بريطانيا ـ أستراليا ـ سنغافورة).

وصاحب الندوة بث مباشر لجميع مدارس البنين والبنات الثانوية في جميع المكاتب شاهده أكثر من 11 ألف طالب وطالبة تم بجهود نادي الحاسب بتعليم بيشة، ورد فريق العمل على جميع استفسارات الطلاب والطالبات المتعلقة بالالتحاق في البرنامجين .

// انتهى //

13:23ت م

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