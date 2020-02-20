السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل القنصل العام الإندونيسي



جدة 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام الإندونيسي أيكو هارتونو.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

13:16ت م

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