شكرا لقرائتكم خبر عن فرضية حريق في المركز الطبي الجديد بحائل والان نبدء بالتفاصيل

نفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل أمس، تجربة فرضية حريق بمستشفى المركز الطبي الجديد بمشاركة عدد من الجهات الأمنية والإسعافية. وتهدف التجربة التي تأتي ضمن برامج التجارب الفرضية لقياس سرعة الاستجابة والوقوف على الجاهزية إلى تطبيق خطط الإخلاء وسبل المواجهة واستخدام أنظمة السلامة في المنشأة.

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