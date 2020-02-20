شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الثلوج ترسم لوحة فنية على جبال اللوز والان نبدء بالتفاصيل

شهدت مرتفعات جبال اللوز بنيوم أمس، هطول أمطار خفيفة مع تساقط خفيف للثلوج للمرة الثانية هذا العام. ورصدت العدسات الجمال الذي توشحه المكان واجتذب الأهالي رغم برودة الطقس.

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