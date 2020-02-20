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2020-02-20 جبال اللوز تكتسي بالأبيض وتجذب الأهالي رغم البرودة متابعات الخليج 365 – واس شهدت مرتفعات جبال اللوز بنيوم أمس, هطول أمطار خفيفة مع تساقط خفيف للثلوج للمرة الثانية هذا العام. ورصدت عدسة ” واس ” الجمال الذي توشحه المكان واجتذب الأهالي رغم برودة الطقس. Advertisements وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض ،المطقة الشرقية، نجران)، فيما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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