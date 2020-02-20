شكرا لقرائتكم موجة برد خفيفة لمدة يومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-20 موجة برد خفيفة لمدة يومين متابعات الخليج 365 – الرياض كشف المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، توقعاته لحالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة. Advertisements وتوقع الصخري في تغريدة له عبر تويتر: موجة برد خفيفة خلال يومي الخميس والجمعة حتى صباح السبت ٢٦ ~ ٢٨ جمادى الآخرة/ ٢٠ ~ ٢٢ فبراير تسبقها رياح شمالية غربية إلى شمالية. وتابع: أن نهار الخميس تكون الرياح خفيفة إلى متوسطة السرعة باردة وربما مغبرة قليلًا؛ وذلك على معظم شمال ووسط وشرق المملكة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض ،المطقة الشرقية، نجران)، فيما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجة برد خفيفة لمدة يومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.