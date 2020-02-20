شكرا لقرائتكم خبر

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - اليوم، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات الرئيس دونالد ترمب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فيما حمله - أيده الله - تحياته.

Advertisements

واستعرضت خلال الاستقبال العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، والمستشار العسكري الفريق ريكي وادل، والناطقة الرسمية لوزير الخارجية مورغان أورتيغاس، ونائبة رئيسة البعثة ماتينا سترونغ.