، مأساة أسرة صينية بـ"الحجر المنزلي".. "كورونا" قتلهم جميعًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - مُخرج مشهور ووالده ووالدته وشقيقته.. وزوجته بحالة حرجة

بعد أن لزموا منزلهم في مدينة ووهان التي تُعتبر معقلًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، ضمن سياسة "الحجر الصحي المنزلي" التي فرضتها السلطات في المدينة؛ توفي مُخرج سينمائي صيني، مع 3 من أفراد أسرته.

وأوضحت صحيفة "الجارديان" أن الفنان الصيني تشانغ كاي، المعروف في بلاده، توفي في منزله، برفقة والده وشقيقته ووالدته، الذين أزهقت العدوى أرواحهم؛ فيما لا تزال زوجته في حالة خطيرة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" كان تشانغ، البالغ من العمر 55 عامًا، قد بدأ في رعاية والده المريض في منزله في أواخر يناير، بعد أن فشل في إيجاد مكان له في مستشفيات المدينة؛ ليموت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي.

وبعد بضعة أيام، تُوفيت والدة المخرج، عقب انتقال العدوى إليها؛ فيما وافت المنية شقيقته بعد ساعات من وفاته في 14 من فبراير الحالي.

ويوصف تشانغ في وسائل الإعلام، بأنه مخرج أفلام ومدير مكتب الاتصال الخارجي "شيانغ ين شيانغ"، الذي أسّسته إدارة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي؛ لتعزيز ونشر الثقافة الصينية.

وقبل وفاته كَتَب رسالة مؤثرة قال فيها: "إلى كل من أحببتهم وأحبوني.. وداعًا".

وفي سياق متصل، قالت تشن بو، الأستاذ في جامعة "Huazhong" للعلوم والتكنولوجيا في ووهان: إن سياسة الحجر الصحي المنزلي قد سبّبت في انتشار العدوى بين أفراد العائلات دون تقديم العلاج المناسب لهم.مدينة ووهان الصين فيروس كورونا الجديد