، دون سابق إنذار.. سؤال "محرج جداً" لـ"بوتن" بالطريق العام ،

محمد بن مسعود - الدمام - وجّهته له سيدة في سان بطرسبرج.. لماذا لا تحلّهم إذن؟!

في موقف بدا محرجاً للغاية ودون سابق إنذار، بادرت إحدى نساء مدينة سان بطرسبرغ بتوجيه عدد من الأسئلة المحرجة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وجرت هذا الواقعة الطريفة، أمس الأربعاء، عندما كان "بوتن" في زيارة للمدينة التي تبعد 700 كيلومتر عن العاصمة موسكو، لتخليد الذكرى العشرين على رحيل "مرشده السياسي"، وعمدة بطرسبرغ السابق أناتولي سوبشاك.

وبعد أن وضع "بوتن" إكليلاً من الزهور على قبر "سوبشاك" بحسب "سكاي نيوز عربية"، تجمهر حوله عدد من المواطنين؛ بغية التقاط صور تذكارية له بهواتفهم الذكية، وفجأة تقدمت منه سيدة تبدو في الأربعينات من العمر، وبادرته بالسؤال المحرج: "هل ممكن أن تعيش براتب قدره 10800 روبل (الدولار يساوي نحو 64 روبل)؟

وردّ عليها "بوتن" قائلا: "أعتقد أنه أمر صعب للغاية"، لتكمل السيدة حديثها: "أظن أن مرتبك الشهري على الأرجح 800 ألف روبل (نحو 13 ألف دولار)".

فأجاب الرئيس الروسي: "أتصور ذلك، ولكن هناك في البلاد من يحصل على أجر أعلى مني".

وهنا استطردت المرأة بالكلام: "عندما أذهب إلى البقال أدفع ما لا يقل عن ألف روبل، كما أن الفواتير الشهرية لا تقل عن 4 آلاف".

وقالت المرأة إنها تدرس الحسابات، وتعيش على إعانات العجز، واستمرت في الحديث عن التكاليف اليومية للحياة، فيما بدا أنها تشك في معرفة الرئيس بالأرقام الحقيقية للحياة، بينما قال "بوتن": "بالطبع أنت على حق، لا يزال لدينا الكثير من المشكلات الاجتماعية التي يتعين على الحكومة حلها".

فقالت: "لماذا لا تحلها إذن؟"، سألت تلك المرأة باستغراب، فكان الجواب: "نحن نعمل على حلها".

وفي نهاية ذلك الحديث "غير المريح" طلبت المرأة التقاط صورة تذكارية مع "بوتن"، الذي رحّب بذلك على الفور.فلاديمير بوتن مدينة سان بطرسبرغ