تعرف على سعر الدولار في مصر اليوم الخميس

الخميس 20 فبراير 2020

واصل سعر الدولار في مصر تراجعه أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، في معظم البنوك الحكومية والخاصة، مدعوما بوفرة المعروض وتراجع الطلب، وفق مصرفيين.



وانخفض متوسط سعر العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي المصري إلى 15.55 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع، مقابل 15.56 جنيه للشراء مقابل 15.68 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

و لا يزال الجنيه يواصل مساره الصعودي الذي بدأه العام الماضي، ليرتفع نحو 13% تقريبا أمام الدولار منذ بداية عام 2019، عندما كان سعر صرف العملة الأمريكية حينها 17.85 جنيه.

وفي عام 2020 فقط، عزز الجنيه مكاسبه بـ 44 قرشا أمام الدولار ليسجل الدولار أمس 15.56 جنيه، متراجعا قرشين إضافيين أمام الجنيه مقارنة بأول أمس، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وحققت مصر ملياري دولار من تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بزيادة من 1.9 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018.

وقال البنك المركزي المصري، يوم الأحد، إن هذه التحويلات تمثل زيادة سنوية تبلغ 12.1%. وتعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية بالنسبة لمصر.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس لمراجعة أسعار الفائدة. وتظهر استطلاعات الرأى انقساما بين المحلليين، يرى البعض أن البنك المركزي سيواصل سياسة التيسير النقدي بخفض الفائدة، في حين يرجح آخرون سيناريو التثبيت والتأني من أجل دراسة آثار التخفيضات التي جرت خلال عام 2019، وكذلك الآثار التضخمية المحتملة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 15.6 جنيه للشراء مقابل 15.7 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر للدولار لدى البنك التجاري الدولي مسجلا 15.55 جنيه للشراء مقابل 15.65 جنيه للبيع.

وتكرر السعر ذاته على شاشات بنك المصرف المتحد.

وتراجع الدولار لدى البنك الأهلي المصري "أكبر بنك حكومي" مسجلا 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

وتكرر السعر على شاشات بنوك مصر وعودة والشركة المصرفية العربية والأهلي اليوناني والمصري الخليجي.

سجل سعر اليورو 16.80 جنيه للشراء مقابل 16.94 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 20.08 جنيه للشراء و20.25 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الريال السعودي 4.13 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

فيما سجل الدينار الكويتي 50.69 جنيه للشراء و51.26 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.