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شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من «ايفاد» يبحث سبل التنمية الزراعية فى جبل بلغازي والان نبدء بالتفاصيل
من جهة أخرى قام الفريق الزائر بجولةٍ في عدد من المواقع التي يجري العمل على إنشاء عشر مزارع نموذجية للبن، فيما قدم رئيس جمعية البر الخيرية بمحافظة العيدابي يحيى الغزواني شرحًا عن تجربة مشروع أرامكو، وعرضًا لتجارب الأهالي في زراعة البن وغيره من المنتجات الزراعية.
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