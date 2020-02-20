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لقاء حواري مع القطاع الخاص لجذب الكفاءات
متابعات الخليج 365 – الرياض
نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اللقاء الحواري مع القطاع الخاص لتحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات، وذلك في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بحضور الوزير أحمد الراجحي وقيادات الوزارة ومشاركة عدد من أصحاب المنشآت من رجال ورواد أعمال القطاع الخاص.
ويهدف هذا اللقاء إلى مناقشة العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وسبل تطويرها، واستطلاع مرئيات المشاركين حيال التوجهات المستقبلية، واستعراض المبادرات الداعمة لتحقيق هذا الهدف ومنها ما أُنجز من تقدم في حماية حقوق العاملين من خلال تطبيق برنامج توثيق العقود الذي يستهدف توثيق جميع عقود العاملين في القطاع الخاص بشكل إلكتروني مع نهاية عام 2020، بما يحفظ حقوق أطراف العلاقة.
كما يهدف اللقاء إلى دعم الأعمال الناشئة، وإزالة العوائق التي تقف أمام نمو الأعمال، ومشاورة أصحاب الأعمال ومسؤولي القطاع الخاص حول التوجهات المستقبلية في تحسين العلاقات التعاقدية بما يحقق تهيئة بيئة عمل جاذبة للمواطنين وجذب الكفاءات لسوق العمل بما يخدم اقتصاد المملكة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية لرفع الكفاءة والتنافسية في سوق العمل.
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