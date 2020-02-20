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5 عقوبات في جريمة تستر تجاري بحائل
متابعات الخليج 365 – حائل
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن تستر تجاريًا على وافد في قطاع الصيدلة.
وقالت التجارة عبر حسابها بموقع تويتر، إن المتستر فيصل بن عبدالله بن مقبل الشمري تستر على عاطف بن عبدالمطلب بن محمد السيد (مصري الجنسية) في مدينة حائل.
وأوضحت الوزارة أنها طبقت عقوبات منها غرامة 160 ألف ريال مع إغلاق المنشأة (الصيدلية الطبية) وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص مع شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط.
وأضافت التجارة أنه تم إبعاد المتستر عليه من المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، مع نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
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