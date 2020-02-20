وصول خيول أمريكية إلى المملكة تحت حراسة شديدة

2020-02-20

متابعات الخليج 365 – ترجمة: منة الله أشرف

وصل إلى المملكة فريق من 12 حصانًا أمريكيًا، قبل انطلاق بطولة كأس السعودية في 29 فبراير، تحت الحراسة الشديدة، ومن ضمنهم الخيل McKinzie ، و Midnight Bisou ، و Mucho Gusto ، و Tacitus.

وأظهرت الصور استقرار الخيول الأمريكية في محيطها الجديد في مضمار سباق الملك عبد العزيز بالرياض، في الوقت الذي يتم الاستعداد فيه لتنظم أغلى سباق للخيول بالعالم بجوائز قيمتها 29 مليون دولار.

ومن المتوقع أن ينضم إلى الخيول الأمريكية، خيولٌ من جنسيات أخرى في الأيام القليلة المقبلة، بحسب موقع BloodHorse.

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والخيول الأمريكية المرسلة للمشاركة في كأس السعودية، لها تاريخ رائع في الفوز، محليًا ودوليًا، وحققوا معًا جوائز تُقدر قيمتها بـ 17 مليون دولار.

وكان قد صرح الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، المُنظم للحدث في 29 فبراير، إن كأس السعودية العالمي لسباقات الخيل في دورته الأولى، من شأنه أن ينقل للعالم المشهد الحضاري الذي تعيشه المملكة، ليس على المستوى الرياضي فحسب، بل على جميع الأصعدة.

وتابع الأمير بندر: سيعكس صورة مجتمعنا النابض بالحياة، والاقتصاد المزدهر والتقدم في شتى المجالات التي تضمنتها رؤية 2030.

ويشهد كل سباق من السباقات الدولية الثمانية في يوم كأس السعودية، مشاركة اثنين من خيل السباقات السعودية، منها الجواد Mucho Gusto العائد للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.

ويُذكر أنه برصد 29.2 مليون دولار في سباق كأس السعودية، سينضم إلى قائمة أغلى سباقات الخيل في العالم، منها كأس بيغاسوس العالمي بقيمة 16 مليون دولار، وبطولة كأس دبي العالمي بقيمة 12 مليون دولار.

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