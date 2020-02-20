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ديوان المظالم يستكمل خطوات التحول الاكتروني بمزيد من الخدمات عبر منصة "معين"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

استكمل ديوان المظالم منظومة التحول الالكتروني ضمن تكامل فعال بين ديوان المظالم ووزارة العدل فيما يخدم العمل القضائي، وذلك بإضافة خدمتي "الاستعلام عن الصكوك العقارية" و "الاستعلام عن رخص المحاماة" عبر منصة معين الالكترونية لمنسوبيه في الدوائر القضائية.

وتأتي هاتان الخدمتان ضمن تكامل الكتروني يقدمه برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية "يسر"، للربط بين الجهات ذات العلاقة، تحقيقًا لمفهوم التحول الرقمي فيما يخدم سرعة إنجاز الأعمال، وتطوير جودة الخدمات المقدمة.

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وتتيح خدمة الاستعلام عن الصكوك العقارية إمكانية الاطلاع على بيانات الصك العقاري من خلال منصة "معين" الالكترونية لكل من لديه الصلاحية المخصصة بالمنصة، كما تتيح الاطلاع على بيانات العقار وحدوده، وبيانات المالكين.

كما تقدم خدمة الاستعلام عن رخص المحاماة إمكانية الاطلاع على بيانات وحالة الترخيص للمحامين وتاريخ فاعليته وتواريخ نهايته وتسجيله ووسائل التواصل للمحامي، بالإضافة إلى البيانات التعليمية أو الأكاديمية للمحامي.

وتسهم الخدمتان في توفير الوقت والجهد للوصول إلى البيانات والمعلومات المطلوبة، علاوة على التقليل من استخدام الورق، ورفع جودة كفاءة الإنفاق، ويأتي توفيرهما تنفيذا لما تضمنته استراتيجية ديوان المظالم 2020 التي استهدفت التحول الالكتروني لأعمال الديوان، وتعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات الحكومية والتكامل الفعال معها، بما يسهم - بإذن الله - في تعزيز منظومة العمل وتطويرها، لرفع مستوى جودة التقاضي، وتوفير الوقت والجهد بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تطوير خدمات مرفق القضاء الإداري.