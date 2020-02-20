السعودية تؤكد على أهمية وحدة الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ نيويورك

أكدت السعودية على ضرورة الحفاظ على وحدة وروح مجموعة دول الـ77 والصين، المجموعة الإقليمية الأكبر في الأمم المتحدة، لمواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية.

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جاء ذلك في كلمة المملكة خلال اجتماع مجموعة دول الـ77 والصين في الأمم المتحدة، المنعقد مساء اليوم على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المندوب الدائم لجمهورية غيانا التعاونية الصديقة، السفير رودولف مايكل تين-باو، والتي ألقاها نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي.

وتأتي مشاركة المملكة في هذا الاجتماع تأكيدا على الأهمية التي توليها السعودية للمجموعات الإقليمية، نظير دورها الكبير في صياغة عدد من القرارات المهمة في مختلف لجان الأمم المتحدة وهيئاتها الرئيسية، وللدور الذي تمارسه السعودية داخل المجموعات الاقليمية، لما تتمتع به من ثقل وتأثير سياسي واقتصادي.

حضر الاجتماع عضوة الوفد الدائم للمملكة الأميرة الدكتورة ريم بنت منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، وعضو الوفد السكرتير أول عبدالله مشخص.