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محمد بن مسعود - الدمام - 20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 11:49 AM
بهدف تقديم أفضل التجارب والممارسات المحلية والعالميةالمؤتمر الوطني السابع للجودة يستعرض 26 ورقة علمية
يستعرض المؤتمر الوطني السابع للجودة الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي والمقام خلال الفترة من 25 - 27 فبراير الجاري، أكثر من 26 ورقة عمل، عبر 9 جلسات متنوعة.
وأوضحت اللجنة العلمية للمؤتمر الذي سيقام بفندق الريتز كارلتون بمدينة جدة، أنها حرصت على تنوع وثراء محتوى الأوراق العلمية؛ لتقديم أفضل التجارب والممارسات المحلية والعالمية في هذا المجال، مشيرةً إلى أن أوراق العمل ستتضمن استعراض التجربة الكورية في الجودة والتميز المؤسسي، والتخطيط المتقدم لجودة المنتج، وصناعة الجودة في المنظمات الأمنية، ونظام إدارة الجودة بالمؤسَّسات التعليمية، وجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة للمباني الحكومية والخاصة، وجودة إدارة التغيير، والقيادة وصناعة التميز.
كما تستعرض جلسات المؤتمر أيضاً الاستراتيجية الوطنية للجودة، وآليات استفادة المنشآت السعودية من الجودة في تحقيق مستهدفاتها، والتحول الرقمي وممكنات الجودة وتطبيقات المدن الذكية، وتأثيرها على جودة الحياة، إلى جانب دور الهندسة القيمية الإيجابي في رفع الجودة لتحقيق رؤية المملكة، وثقافة الجودة وعلاقتها بالمجتمع.
وتتناول جلسات المؤتمر تجربة الجودة والتميز المؤسسي في إدارة عملية التحول الاستراتيجي في الهيئة العامة للجمارك، وتجربة مشروع مدارس الجودة، وقياس السعادة الوظيفية لدى منسوبات التعليم العام في المملكة، وتجربة تطبيق نموذج جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في المستشفيات السعودية للتميز بالأداء في الخدمات الصحية، وتجربة التميز التشغيلي والابتكار المؤسسي بمعمل تجزئة الغاز الطبيعي بينبع، ونموذج إدارة التغيير بمعمل أرامكو السعودية لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي بينبع.
، المؤتمر الوطني السابع للجودة يستعرض 26 ورقة علمية ،
المصدر : الخليج 365
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