، "حقوق العمال" على طاولة مسؤولي "العمل" و"رجال الأعمال" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمناقشة العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وسبل تطويرها

ناقش المسؤولون في وزارة العمل وعدد من رجال الأعمال والمهتمين في القطاع الخاص، صباح اليوم، عددًا من الملفات التي تُناقش حقوق العمال وعلاقتهم بصاحب العمل؛ من خلال اللقاء الحواري الذي يهدف لتحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات، في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بحضور وزير العمل وقيادات الوزارة بمشاركة عدد من أصحاب المنشآت من رجال ورواد أعمال القطاع الخاص.

ويهدف اللقاء الذي أقيم لمناقشة العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وسبل تطويرها، واستطلاع مرئيات المشاركين حيال التوجهات المستقبلية، واستعراض المبادرات الداعمة لتحقيق هذا الهدف ومنها ما أنجز من تقدم في حماية حقوق العاملين من خلال تطبيق برنامج توثيق العقود الذي يستهدف توثيق جميع عقود العاملين في القطاع الخاص بشكل إلكتروني مع نهاية عام 2020؛ بما يحفظ حقوق أطراف العلاقة، ودعم الأعمال الناشئة، وإزالة العوائق التي تقف أمام نمو الأعمال، ومشاورة أصحاب الأعمال ومسؤولي القطاع الخاص حول التوجهات المستقبلية في تحسين العلاقات التعاقدية بما يحقق تهيئة بيئة عمل جاذبة للمواطنين وجذب الكفاءات لسوق العمل بما يخدم اقتصاد المملكة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية لرفع الكفاءة والتنافسية في سوق العمل.وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حقوق العمال