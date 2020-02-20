، 5 سنوات وسوق الماشية في "تربة حائل" بلا رقيب.. مناشدات دون استجابة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فوضى عارمة وبيع وشراء بعملات مزيفة وحالات سرقة للأغنام.. أين الحل"؟

على الرغم من مرور أكثر من 5 سنوات على مناشدة المواطنين عبر "الخليج 365"، وتحديداً بتاريخ 5 فبراير 2015، تحت عنوان "مخالفات وفوضى في سوق الماشية بـ"تربة حائل"، لا تزال المشكلة قائمة دون استجابة لمطالبات تنظيمه والقضاء على الفوضى وعشوائية ممارسة تجارة البيع والشراء فيه.

وبعد تسجيل أكثر من 3 حالات بيع وشراء بعملات مزيفة كان آخرها قبل أشهر قليلة، وعدد من حالات سرقة الأغنام وبيعها فيه في ساعات متأخرة من الليل دون حسيب أو رقيب كان آخرها بعد منتصف ليلة الثلاثاء الماضي، ما زال سوق الماشية في مدينة تربة التابعة لمحافظة بقعاء بمنطقة حائل يعيش في فوضى عارمة، في ظل صمت الجهات المعنية وغياب شبه تام لدورها المتمثل في القيام بالمهام المطلوبة بتنظيم السوق الذي يقام صباح الأربعاء من كل أسبوع، ومعاقبة الشريطية والتجار المتجاوزين لأنظمة وقوانين تنظيم السوق، وتطبيق مخالفات مالية بحق متجاوزي النظام؛ لتردعهم عن تجاوزاتهم واستهتارهم بالأنظمة.

يُذكر أن سوق الماشية بمدينة تربة حائل كان قبل عقدين ونصف من الزمن من أفضل أسواق الماشية في المنطقة الشمالية، وأصبح اليوم من أسوأها؛ بسبب الفوضى وعدم السيطرة على تنظيمه، والبيع آخر الليل، وخارج المكان الذي خصصته البلدية للبيع، وتسجيل حالات غش، وبيع بعملات مزيفة، وسرقة مواشٍ من شبوك وأحواش على حدود مدينة تربة وبيعها بعد منتصف ليل الثلاثاء أسبوعياً تحت أنوار السيارات والأتاريك وفلاشات الجوالات، وهذه الحالات مسجلة ببلاغات رسمية لدى مركز شرطة تربة حائل.

وأكد عدد من ملاك الأغنام والمعنيين بتجارة بيع وشراء الماشية بمدينة تربة عدم رضاهم التام عن وضع السوق الحالي، وتخوفهم من وقوعهم في فخّ النصب والاحتيال وتعرضهم لمزيد من حالات السرقة مستقبلاً ما لم تتدخل الجهات المعنية سريعاً بوضع الحلول العاجلة لتنظيم السوق، والقضاء على عملية البيع آخر الليل، وإلزام الباعة والمشترين بوقت السوق الذي يبدأ من بعد صلاة فجر الأربعاء، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول تجاوز الأنظمة والتعليمات.

وأشاروا إلى أنهم يأملون بتشكيل دوريات رسمية من الجهات المعنية (الإمارة والشرطة والبلدية) مخصصة للسوق يبدأ عملها من عصر يوم الثلاثاء إلى قبيل ظهر يوم الأربعاء حيث ينتهي السوق، حتى يعود إلى سابق عهده.

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