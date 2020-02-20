شكرا لمتابعة خبر عن سر تأخر تنفيذ أكبر مدينة ذكية للأغذية في الشرق الأوسط بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت أمانة العاصمة المقدسة أسباب تأخر تنفيذ مشروع مدينة مكة الذكية للأغذية بحي العكيشية والذي تم الإعلان عنه قبل نحو عامين ، كأول مدينة ذكية للأذية بالشرق الأوسط .
وقال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي أن هناك بعض المعوقات التي تحول دون تسليم الموقع لمطور المشروع حسب الإتفاق ، وأن الأمانة تعمل على دراستها وحلها في الوقت الراهن لإستئناف العمل بالمشروع .
الجدير بالذكر أن مدينة مكة الذكية للأغذية تحتوي على اكاديمية للطهي ومحطات للأسر المنتجة ومصانع مزودة بأحدث طرق لإنتاج المواد الغذائية على مساحة تزيد عن 3 مليون متر .
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