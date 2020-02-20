فيديو يوضح طريقة تقييم العلامات التجارية والمشروعات والإختراعات إلكترونيا

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الرياض - علي القحطاني - كشفت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عن إمكانية معرفة القيمة المالية للمشروعات أو التطبيقات أو الإختراعات وغيرها من رؤوس الأموال الخاصة من خلال إستخدام نظام “قيًم ” . وأكدت هيئة المقيمين في فيديو توعوي أن نظام قيًم يتيح للمستفيدين عملية التقييم والمفاضلة بشكل واقعي وعادل بما يسهم في الإرتقاء بمنظومة العمل في مختلف الجوانب ، ويمكن الدخول عليه من خلال الرابط التالي : هنــــــــا

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