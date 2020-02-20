شكرا لمتابعة خبر عن رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية في العاصمة المقدسة ومحافظات الليث والقنفذة وجدة وبحرة وخليص ورابغ, تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السادسة مساءً.